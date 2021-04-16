Çalışana ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti! İşte ödeme alabilecek iş kolları
Salgın önlemleri kapsamında kapanan işyerlerinde çalışanlar için verilen ücretsiz izin desteğinde kapsam genişledi.
TBMM Genel Kurulu torba yasa teklifi üzerindeki görüşmeleri tamamlanarak kabul etti. Torba düzenleme yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılmasını düzenliyordu.
Sabah'ın haberine göre AK Parti'nin önergesi ile ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletildi. Destekten yararlanacak iş kolları belirlendi. İşte destek ödemesinden yararlanabilecek yeni iş kolları:
İnternet kafeler
Form tutma ve vücut geliştirme salonları