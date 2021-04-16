BIST 1.407
DOLAR 8,09
EURO 9,68
ALTIN 458,43

Çalışana ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti! İşte ödeme alabilecek iş kolları

Çalışana ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti! İşte ödeme alabilecek iş kolları

Salgın önlemleri kapsamında kapanan işyerlerinde çalışanlar için verilen ücretsiz izin desteğinde kapsam genişledi.

Çalışana ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti! İşte ödeme alabilecek iş kolları

TBMM Genel Kurulu torba yasa teklifi üzerindeki görüşmeleri tamamlanarak kabul etti. Torba düzenleme yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılmasını düzenliyordu.

111
Çalışana ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti! İşte ödeme alabilecek iş kolları

Sabah'ın haberine göre AK Parti'nin önergesi ile ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletildi. Destekten yararlanacak iş kolları belirlendi.  İşte destek ödemesinden yararlanabilecek yeni iş kolları:

211
Çalışana ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti! İşte ödeme alabilecek iş kolları

İnternet kafeler

311
Çalışana ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti! İşte ödeme alabilecek iş kolları

Form tutma ve vücut geliştirme salonları

411