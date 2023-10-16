Çalışan emekliler ikramiye alamayacaktı! Bir kötü haberde SGK'dan geldi

Milyonlarca emekli Cumhuriyet ikramiyesini bekliyordu. Yeni düzenlemeye göre emekli olup çalışanalar ikramiye alamayacaktı bir darbe de SGK'dan geldi.

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Milyonlarca emeklinin faydalanmak için beklediği Cumhuriyet ikramiyesi geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Emeklileri üzen haberlerden biride emekli olduktan sonra çalışan emekliler rekor ceza ile karşılaşacaktı.

Sabah'ın haberine göre, ikramiyeden yararlanmak için 30 Eylül 2023 tarihine kadar emekli olması gerekiyor. Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayanlar ise ekim ayında bir gün bile sigortalı çalışmamış olmalılar. Aksi takdirde ikramiyeden faydalanamayacaklar.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu konuda işten çıkış ve girişleri takip edecek. İkramiye için işten çıkıp sonra tekrar girenler, aldıkları 5 bin lirayı faiziyle geri verecekler.