Çalıkuşu dizisinin Necmiye'si Ebru Helvacıoğlu'nun son hali herkesi şaşırttı

Başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in paylaştığı dizide, Helvacıoğlu, sevdiği adam tarafından sevilmeyen hatta nefret edilen sıradan bir kadına hayat veriyordu. Aklını evlenmekle bozmuş, sevdiği adam tarafından sevilmek, onunla evlenebilmek için türlü hinliklere başvurmuştu.