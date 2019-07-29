Çalı pitonları çiftleşirken tavan çöktü! Ev halkı büyük tehlike atlattı

İki dev çalı pitonu tavanda çiftleştikleri sırada beklenmedik bir şey oldu ve bir anda tavan çöktü. Büyük bir şok yaşayan aile, yılan avcılarını arayarak yardım istedi. Avustralya'da yılanların çiftleşme dönemi olduğu için kendilerine rahat bir mekan arayanlar yılanlar bu kez bir evin çatısını seçti.