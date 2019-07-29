Çalı pitonları çiftleşirken tavan çöktü! Ev halkı büyük tehlike atlattı
Uzunlukları 5 metre, ağırlıkları ise 25 kilogram kadar olan iki çalı pitonu çatıda çiftleşirken tavan dayanamadı ve çöktü. Çöken tavanla birlikte ev halkı panik yaşadı. Bir anda ne olduğunu anlayamayan ev sahipleri büyük tehlike atlattı.
İki dev çalı pitonu tavanda çiftleştikleri sırada beklenmedik bir şey oldu ve bir anda tavan çöktü. Büyük bir şok yaşayan aile, yılan avcılarını arayarak yardım istedi. Avustralya'da yılanların çiftleşme dönemi olduğu için kendilerine rahat bir mekan arayanlar yılanlar bu kez bir evin çatısını seçti.
Avustralya'nın Queensland eyaletinde bulunan Far North bölgesinde meydana gelen olayda ikili çiftleşme ritüeline başladıktan sonra tavan bir anda çökünce yılanlar yatak odasına düştü. Yılan avcıları olay yerine giderek her iki yılanı da etkisiz hale getirdikten sonra yeniden doğaya bıraktı.
Yılan avcılarının Facebook sayfalarından yayınladıkları fotoğraflarda bu tür dönemlerde yapısal hasarlar meydana gelebileceğini belirterek insanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle erkek yılanların dişi yılanları etkilemek için birbiriyle mücadele ederken bu tür durumların yaşanabileceğine dikkat çekildi.
Yılan avcıları sadece ses ve gürültü değil, eğer evde çözemedikleri garip bir koku olduğunda da bu durumun meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Garip kokuları yılanların yayıyor olması önemli bir ipucu olarak verildi.Yılanlar Temmuz ayında başlayıp Eylül ayının son günlerine kadar çiftleşiyor.