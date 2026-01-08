Çakır'ın tek aşkı yıllar sonra ortaya çıktı! Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'i son haliyle...
Türk televizyonunun efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi’nde Nesrin karakterini canlandıran İpek Tenolcay son haliyle beğeni topladı. Uzun süredir tiyatro sahnelerinde olan oyuncu Saba Tümer'e konuk oldu.
Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi ve Laz Ziya'nın kızı Nesrin'e hayat veren İpek Tenolcay programda Kurtlar Vadisi ile ilgili de konuştu.
"Kurtlar Vadisi yüzünden hâlâ bana Nesrin diye sesleniyorlar" diyen 55 yaşındaki İpek Tenolcay devamında şunları söyledi: