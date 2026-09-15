ÇAKIR seyir füzesi yeni testte hedefleri vurdu! Menzili kaç kilometre, özellikleri neler?

Türk savunma sanayisinin yeni nesil seyir füzelerinden ÇAKIR, ROKETSAN’ın gerçekleştirdiği başarılı testlerle dikkatleri üzerine çekti. “ÇAKIR seyir füzesi nedir?”, “ÇAKIR’ın menzili kaç kilometre?”, “ÇAKIR hangi platformlardan atılıyor?” ve “ROKETSAN’ın son testinde ne oldu?” gibi sorular araştırılıyor. Son testlerde ÇAKIR bu kez kara platformundan ateşlendi ve farklı hedef tiplerine karşı kabiliyetini gösterdi. Peki ÇAKIR ne kadar menzile sahip, hangi hedeflere karşı kullanılabiliyor? İşte ayrıntılar.

ÇAKIR SEYİR FÜZESİ NEDİR?

ÇAKIR, ROKETSAN tarafından geliştirilen yeni nesil bir seyir füzesi. Füze; sabit ve döner kanatlı hava araçları, SİHA’lar, silahlı insansız deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlarından fırlatılabilecek şekilde tasarlandı. Kara ve denizdeki farklı hedeflere karşı yüksek hassasiyetle görev yapabiliyor.

ÇAKIR SEYİR FÜZESİNİN MENZİLİ KAÇ KİLOMETRE?

ÇAKIR’ın menzili fırlatıldığı platforma göre değişiyor. ROKETSAN’ın güncel teknik bilgilerinde havadan atılan ÇAKIR’ın menzili 150 kilometrenin üzerinde, satıhtan atılan versiyonun menzili ise 100 kilometrenin üzerinde gösteriliyor. ROKETSAN’ın genel ürün sayfasında da ÇAKIR için 150+ kilometre menzil bilgisi yer alıyor.

ROKETSAN’IN YENİ ÇAKIR TESTİNDE NE OLDU?

ROKETSAN’ın son testlerinde ÇAKIR, kara konuşlu bir platformdan ateşlendi. Yapılan iki ayrı atışta füze hem kara hem de deniz hedefini tam isabetle vurdu. Testlerle ÇAKIR’ın yalnızca hava araçlarından değil, mobil kara platformlarından da farklı hedeflere karşı kullanılabileceği gösterildi.

ÇAKIR DAHA ÖNCE AKINCI’DAN ATILDI MI?

Evet. ÇAKIR’ın hava platformu testlerinde Bayraktar AKINCI TİHA önemli rol oynadı. 2024 yılında gerçekleştirilen uzun menzilli atış testinde AKINCI’dan bırakılan ÇAKIR, 100 kilometre uzaklıktaki deniz hedefini tam isabetle vurdu. Füzenin farklı platformlara entegrasyon çalışmaları daha sonra devam etti.

ÇAKIR HANGİ HEDEFLERİ VURABİLİYOR?

ÇAKIR; sabit kara hedefleri, su üstü hedefleri, kıyıya yakın hedefler, hava savunma bataryaları ve komuta-kontrol merkezlerine karşı kullanılabilecek şekilde geliştirildi. ROKETSAN ayrıca stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaraları da ÇAKIR’ın görev yapabileceği hedefler arasında gösteriyor.

ÇAKIR FÜZESİNİN AĞIRLIĞI VE HIZI NE KADAR?

Havadan atılan ÇAKIR yaklaşık 275 kilogram ağırlığa ve 3,3 metre uzunluğa sahip. Füzenin harp başlığı 70 kilogram ağırlığında. ÇAKIR, yaklaşık 0,75-0,85 Mach aralığında yüksek ses altı hızda seyrediyor. Satıhtan atılan ve fırlatma motoru taşıyan versiyonun ağırlığı ise yaklaşık 350 kilograma çıkıyor.

ÇAKIR’IN ÖZELLİKLERİ NELER?

ÇAKIR’da kızılötesi görüntüleyici, radar veya hibrit arayıcı başlık seçenekleri bulunuyor. Füze, karıştırmaya dayanıklı uydu konumlandırma sistemi, ataletsel navigasyon, radar ve barometrik altimetre ile yeryüzü referanslı navigasyon teknolojilerini kullanıyor. Çift yönlü veri bağı sayesinde uçuş sırasında hedef güncelleme, yeniden saldırı ve gerektiğinde görevi iptal etme kabiliyeti de sunuyor.

ÇAKIR’IN MOTORUNU KİM ÜRETİYOR?

ÇAKIR’ın uçuşunda Kale Arge tarafından geliştirilen yerli KTJ-1750 turbojet motoru kullanılıyor. Füzenin düşük radar görünürlüğüne sahip gövde tasarımı ve deniz üzerinde su yüzeyine çok yakın, kara üzerinde ise araziyi maskeleyerek uçabilmesi hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmesini zorlaştırmayı hedefliyor.