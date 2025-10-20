Çakalların Sofrasında Hukuk Kalmadı

Kara paranın karanlığı devletin en üst katlarına kadar sızmış durumda. Tefeciler, kara para baronları, “iş insanı” maskesi takan mafyalar… Ve onlara yol veren siyasiler. Bu ülke artık bir “temiz eller” operasyonuna değil, bir vicdan devrimine muhtaç!

Bir ülkede adaletin terazisi şaştıysa,

oraya artık hukuk değil, hesap hükmeder.

Ve hesap kitap işlerinde ustalaşan bu kara para baronları,

devletin gölgesinde büyür, siyasetin ışığında serpilir.

Bugün üç isim tutuklandı:

Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçez.

Sözde “iş insanı”, aslında tefeciliğin ve kara paranın baronları.

Ama mesele üç kişi değil.

Mesele; bu insanlar yıllardır nasıl bu kadar rahat yaşadı?

Devletin kapısından girip çıkan,

bakanlarla aynı karede poz veren,

“vatansever yatırımcı” diye tanıtılan bu kişilerin

önüne kırmızı halı serilmedi mi?

Kimse onlara “bu paranın kaynağı ne?” diye sormadı mı?

Sormadı.

Çünkü o para, birilerini besliyordu. Birileri o kirli parayla kasalarını doldurdu, birileri ihaleleri dağıttı,

birileri televizyon ekranlarından “ekonomi şahlanıyor” masalları anlattı.

Oysa halk, enflasyonla değil; vicdan enflasyonuyla eziliyordu.

Bir ülke düşünün:

Emekli üç kuruş maaşla yaşam mücadelesi verirken,

bazı “iş insanları” milyon dolarlık villalar arasında jetle seyahat ediyor.

Bir ülke düşünün:

Gençler KYK borcunu ödeyemiyor,

ama kara para sahipleri vergi borçlarını tek kalemde “affettiriyor”.

Ve hâlâ “ekonomimiz büyüyor” diyebiliyoruz.

Evet, büyüyor belki ama;

adaletsizlik büyüyor, vicdansızlık büyüyor,

ve suç ekonomisi ülkenin damarlarını tıkıyor.

Bu insanlar sadece para aklamadı,

devletin itibarıyla da kumar oynadılar.

Siyasetçilerle, bürokratlarla, medya patronlarıyla kurdukları ağ,

artık sadece bir finansal sistem değil

bir dokunulmazlık imparatorluğu.

O yüzden bu tutuklamalar umut değil, sadece vitrin.

Çünkü perde arkasında asıl büyük isimler hâlâ ellerini ovuşturuyor.

Soruşturmanın nereye kadar gideceğini değil,

nereye kadar durdurulacağını merak ediyorlar.

Bu ülkede dürüst kalmak artık bir cesaret işi.

Yolsuzluğu yazmak suç,

ama yolsuzluk yapmak kariyer basamağına dönüşmüş durumda.

Toplum, adaletin değil; imtiyazın gölgesinde yaşıyor.

Şimdi herkesin sorması gereken tek bir soru var:

Bunların sırtını kim sıvazladı?

Kim onların kasalarına devlet garantisi verdi?

Kim kara parayı temiz para gibi aklayacak kadar vicdanını yitirdi?

Bir ülkenin çöküşü, dışarıdan işgalle değil,

içeriden çürümeyle başlar.

Ve biz şu anda o çürümenin tam ortasındayız.

Eğer bu süreçte siyasetin, yargının ve medyanın içindeki uzantılar ortaya çıkarılmazsa, bugünkü tutuklamalar sadece bir “temizlik simülasyonu” olarak kalacak.

Adalet, sadece garibin değil, güçlünün de kapısına dayanmadıkça;

çakallar sofradan kalkmayacak.

Siyasi kalkanlar indirilsin, adalet çıplak yürüsün.

Çünkü bu ülkenin gerçek sahibi,

birilerinin kasasındaki dolarlar değil,

hâlâ alnının teriyle ekmek kazanan onurlu insanlardır.

NOT: Bu yazı öfkenin değil, adalet özleminin çığlığıdır.

Adalet çıplak yürüsün.

Adalet hiç kimsenin kamburunu taşımakla mükellef değildir.