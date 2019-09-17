Çağrı filminde oynamıştı! Ünlü oyuncu Ali Ahmed Salem hayatını kaybetti

En etkili 48 isimden biriydi

1945 yılında Bingazi’de doğan Salem, kariyerine radyoda yayıncı olarak başladı. Daha sonra Libya televizyonunda haber spikerliği yaptı. “Dilimiz ve Edebiyatımız” adlı bir program ile bir gezi belgeseli hazırlayıp sundu. Oyuncu olarak ise “Şairler Mahkemesi” adlı bir komedi dizisinde yer aldı.