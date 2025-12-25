BIST 11.403
Çağlayan'da Sadettin Saran alarmı! Yoğun güvenlik önlemi alındı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi. Adliye çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı. Geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda geçiren Saran’ın, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

ADLİYE ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu kapsamda Saran’ın adliyeye sevk esilmesinden önce Çağlayan’da güvenlik önlemleri artırıldı. Sabah saatlerinde adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA konuşlandırıldı.

Çağlayan'da Sadettin Saran alarmı! Yoğun güvenlik önlemi alındı - Resim: 0

Saran'ın adliyeye getirilmesi nedeniyle birçok Fenerbahçe taraftarının destek için gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada "Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.

