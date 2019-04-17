Çağlayan Adliyesinde Ekrem İmamoğlu izdihamı

31 Mart seçimlerinden 16 gün sonra Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını alıyor. İstanbul İl Seçim Kurulu İmamoğlu'nu Maltepe tutanaklarının tesliminden hemen sonra mazbata için davet etti. CHP'li vekiller, yöneticiler ve İmamoğlu'nu destekleyen vatandaşlar Çağlayan Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'nun önüne akın etti.