Çağlayan Adliyesinde Ekrem İmamoğlu izdihamı
31 Mart seçimlerinden 16 gün sonra Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını alıyor. İstanbul İl Seçim Kurulu İmamoğlu'nu Maltepe tutanaklarının tesliminden hemen sonra mazbata için davet etti. CHP'li vekiller, yöneticiler ve İmamoğlu'nu destekleyen vatandaşlar Çağlayan Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'nun önüne akın etti.
31 Mart seçimlerinden 16 gün sonra Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını alıyor. İstanbul İl Seçim Kurulu İmamoğlu'nu Maltepe tutanaklarının tesliminden hemen sonra mazbata için davet etti. CHP'li vekiller, yöneticiler ve İmamoğlu'nu destekleyen vatandaşlar Çağlayan Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'nun önüne akın etti.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan hemen sonra İBB'ye gidip devir teslim törenine katılacağı öğrenildi.
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