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Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıyor! İmamoğlu'nun saat 18:00'da da görevi devralması bekleniyor İşte yaşanan sıcak gelişmeler Haberin devamı.

Çağlayan Adliyesinde Ekrem İmamoğlu izdihamı

Çağlayan Adliyesinde Ekrem İmamoğlu izdihamı

31 Mart seçimlerinden 16 gün sonra Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını alıyor. İstanbul İl Seçim Kurulu İmamoğlu'nu Maltepe tutanaklarının tesliminden hemen sonra mazbata için davet etti. CHP'li vekiller, yöneticiler ve İmamoğlu'nu destekleyen vatandaşlar Çağlayan Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'nun önüne akın etti.

Çağlayan Adliyesinde Ekrem İmamoğlu izdihamı - Sayfa 1

31 Mart seçimlerinden 16 gün sonra Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını alıyor. İstanbul İl Seçim Kurulu İmamoğlu'nu Maltepe tutanaklarının tesliminden hemen sonra mazbata için davet etti. CHP'li vekiller, yöneticiler ve İmamoğlu'nu destekleyen vatandaşlar Çağlayan Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'nun önüne akın etti.

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Çağlayan Adliyesinde Ekrem İmamoğlu izdihamı - Sayfa 2

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan hemen sonra İBB'ye gidip devir teslim törenine katılacağı öğrenildi.

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Çağlayan Adliyesinde Ekrem İmamoğlu izdihamı - Sayfa 4
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