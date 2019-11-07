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Çağlayan Adliyesi'nde dehşete düşüren olay! 7. kattan aşağı atladı

ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda 7. kattan atlayan adam ağır yaralandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi şoku yaşandı.

İlk önce öldüğü sanıldı

35 yaşındaki İ.Ö. duruşmalar devam ederken 7. kattan atladı. Adliyenin atruim alanına düşen İ.Ö.'nün öldüğü sanılarak üzerine gazete örtüldü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, İ.Ö.'nün yaşadığını belirledi. Ağır yaralı İ.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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