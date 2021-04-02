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Çağlar Söyüncü aşkı buldu hamlesi şaşırttı! Zehra Yılmaz iç çamaşırsız pozları olay oldu

Çağlar Söyüncü aşkı buldu hamlesi şaşırttı! Zehra Yılmaz iç çamaşırsız pozları olay oldu

Milli takımdaki performansı ile dikkat çeken Çağlar Söyüncü özel hayatıyla olay oldu. Söyüncü ve Zehra Yılmaz arasında aşk iddiaları patlak verdi.

Çağlar Söyüncü aşkı buldu hamlesi şaşırttı! Zehra Yılmaz iç çamaşırsız pozları olay oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, milli takım formasıyla göz doldurduğu Dünya Kupası elemeleri maçlarının ardından bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

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Çağlar Söyüncü aşkı buldu hamlesi şaşırttı! Zehra Yılmaz iç çamaşırsız pozları olay oldu

24 yaşındaki başarılı futbolcunun geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Zehra Yılmaz'ı sosyal medyadan takibe aldığı ortaya çıktı.

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Çağlar Söyüncü aşkı buldu hamlesi şaşırttı! Zehra Yılmaz iç çamaşırsız pozları olay oldu

27 yaşındaki Zehra Yılmaz'ın da Çağlar Söyüncü'yü geri takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Çağlar Söyüncü aşkı buldu hamlesi şaşırttı! Zehra Yılmaz iç çamaşırsız pozları olay oldu

Instagram'da sadece 116 kişiyi takip eden yıldız futbolcunun güzel oyuncuyla takipleşmesi hem kafaları karıştırdı hem de beraberinde dedikoduları getirdi.

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