Çağlar Söyüncü aşkı buldu hamlesi şaşırttı! Zehra Yılmaz iç çamaşırsız pozları olay oldu
Milli takımdaki performansı ile dikkat çeken Çağlar Söyüncü özel hayatıyla olay oldu. Söyüncü ve Zehra Yılmaz arasında aşk iddiaları patlak verdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, milli takım formasıyla göz doldurduğu Dünya Kupası elemeleri maçlarının ardından bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
24 yaşındaki başarılı futbolcunun geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Zehra Yılmaz'ı sosyal medyadan takibe aldığı ortaya çıktı.
27 yaşındaki Zehra Yılmaz'ın da Çağlar Söyüncü'yü geri takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Instagram'da sadece 116 kişiyi takip eden yıldız futbolcunun güzel oyuncuyla takipleşmesi hem kafaları karıştırdı hem de beraberinde dedikoduları getirdi.