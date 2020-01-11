Çağla Şikle'in barmen Aydın Gürhan ile aşk yaşadığı iddiası şok etkisi yarattı!
Ünlü sunucu ve model Çağla Şikel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin camiasına bomba gibi düştü.
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile 5 sene önce evliliklerini sonlandıran Çağla Şikel'in uzun süren yalnızlığının ardından yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin dünyasında şok etkisi yarattı. Çağla Şikel'in barmen bir isimle uzun süredir aşk yaşadığı söyleniyor.
Magazin kamuoyunu sarsan bu iddiaya göre ünlü model Çağla Şikel, barmen Aydın Gürhan ile yeni bir ilişkiye yelken açtılar. İkilinin gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadıkları öne sürüldü.
Aşk iddiasının ortaya atılmasından sonra konuyla ilgili ilk kez konuşan barmen Aydın Gürhan, çıkan haberlerin herhangi bir gerçekliğinin bulunmadığını, "Öyle bir şey yok" diyerek yalanladı.
Magazin dünyasına uzak bir isim olan Aydın Gürhan, beach ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapıyor. Barmen Aydın Gürhan, kendisini miksolojist (özel reçellerle kokteyl yapan kişi) olarak tanımlıyor. Aydın Gürhan aslen İzmirli.