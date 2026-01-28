Çağla Şıkel'in yeni eğlencesi! Yayın sonrası sörfe koştu...
Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, Bali'de rüzgar sörfü ile tanıştıktan sonra, Türkiye'ye döndüğünde de Çeşme’de jet sörfe olan ilgisini keşfetmişti. Bu hobisi kısa sürede büyük bir tutkuya dönüştü.
Artık hava durumunu, rüzgarın hızını ve dalgaların boyunu dikkatle takip eden Çağla Şıkel, sörf için her an hazır durumda.
Uzun bir aradan sonra İstanbul’da hava koşulları uygun hale gelince, Çağla Şıkel, canlı yayının hemen ardından jet sörf yapmaya gitti.
Sevgilisiyle zaman geçiren aşıklar gibi mutlu olan Şıkel, sporla olan ilişkisini de yeniden pekiştirmiş oldu.
Sörf, onun için sadece bir eğlence değil, bir tutku haline geldi.
