BIST 3.905
DOLAR 18,60
EURO 18,16
ALTIN 969,23

Çağla Şikel'in gizli aşkı ortaya çıktı! Fotoğraf sanatçısıyla...

Çağla Şikel'in gizli aşkı ortaya çıktı! Fotoğraf sanatçısıyla...

2015 yılında Emre Altuğ ile yollarını ayıran Çağla Şikel, özel hayatını sır gibi saklıyor. Katıldığı bir programda Altuğ'un, eski eşi Çağla Şıkel ile boşandıkları dönem çocuklarının etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi' yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Çağla Şikel'in gizli aşkı ortaya çıktı! Fotoğraf sanatçısıyla...

Çağla Şıkel'in adı bir fotoğrafçıyla anıldı.

110
Çağla Şikel'in gizli aşkı ortaya çıktı! Fotoğraf sanatçısıyla...

Eski eşi Emre Altuğ'un, Çağla Şıkel ile boşandıkları dönem çocuklarının etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi yaptıkları ortaya çıkmıştı.

210
Çağla Şikel'in gizli aşkı ortaya çıktı! Fotoğraf sanatçısıyla...

Son dönemin popüler fotoğraf sanatçılarından Ali Kalyoncu ile aşk yaşadığı iddia edildi. 

310
Çağla Şikel'in gizli aşkı ortaya çıktı! Fotoğraf sanatçısıyla...

1 ay önce tanışan ikili birbirlerinin enerjisinden etkilendi ve görüşmeye başladı.

410