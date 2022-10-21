Çağla Şikel'in gizli aşkı ortaya çıktı! Fotoğraf sanatçısıyla...
2015 yılında Emre Altuğ ile yollarını ayıran Çağla Şikel, özel hayatını sır gibi saklıyor. Katıldığı bir programda Altuğ'un, eski eşi Çağla Şıkel ile boşandıkları dönem çocuklarının etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi' yaptıkları ortaya çıkmıştı.
Çağla Şıkel'in adı bir fotoğrafçıyla anıldı.
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Eski eşi Emre Altuğ'un, Çağla Şıkel ile boşandıkları dönem çocuklarının etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi yaptıkları ortaya çıkmıştı.
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Son dönemin popüler fotoğraf sanatçılarından Ali Kalyoncu ile aşk yaşadığı iddia edildi.
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1 ay önce tanışan ikili birbirlerinin enerjisinden etkilendi ve görüşmeye başladı.
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