Çağla Şikel'den yıllar sonra gelen Emre Altuğ itirafı: Nefret ederek...
2008 yılında evlendiği Emre Altuğ'dan 2015 yılında boşanan ünlü oyuncu ve sunucu Çağla Şikel, verdiği bir röportajda eski eşi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Şu sıralar Fox TV'de hafta içi her gün yayınlanan 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programını sunan Çağla Şikel, özel hayatı ve eski eşi Emre Altuğ hakkında konuştu. Hello dergisine verdiği röportajda en parlak zamanlarını yaşadığını dile getiren Şikel, tek başına da iyi olduğunu söyledi.
Hayatla ilgili çok fazla endişe ve korkusunun olmadığını belirten Çağla Şikel, aşk hayatı hakkında şu ifadelere yer verdi; "Keyifliyim. kapımı aşka kapattım demek istemiyorum. Aşk, zamanı gelince kapıyı çalar."
Kariyerinin en üst noktasında olduğunu da söyleyen Çağla Şikel, " 'Yeterince para kazandım, artık durayım, tatile gideyim' demedim. En parlak zamanlarımı yaşıyorum. Bu dönemi en güzel şekilde değerlendirmem gerek.'' şeklinde konuştu.
Son olarak ise 7 yıl boyunca evli kaldığı ve iki çocuğunun babası olan Emre Altuğ hakkında konuşan Şikel, "Çocuklarımın babası Emre Altuğ'dan nefret ederek ayrılmadım. Hayatımıza arkadaş olarak, iyi anne-baba olarak devam ediyoruz.'' dedi.