Çağla Şikel'den yıllar sonra gelen Emre Altuğ itirafı: Nefret ederek...

Şu sıralar Fox TV'de hafta içi her gün yayınlanan 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programını sunan Çağla Şikel, özel hayatı ve eski eşi Emre Altuğ hakkında konuştu. Hello dergisine verdiği röportajda en parlak zamanlarını yaşadığını dile getiren Şikel, tek başına da iyi olduğunu söyledi.