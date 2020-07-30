Çağla Şıkel’den videosu olay oldu Alişan bakın nasıl meydan okudu

Çocuklarıyla birlikte tatilde olan ve buradan yaptığı paylaşımlarla zaman zaman takipçilerini heyecanlandıran Çağla Şıkel bu defa paylaştığı video ile hem gülümsetti hem de balerinlik zamanından kalma becerilerini halen kaybetmediğini gösterdi. Alişan, Çağla'nın bu videosuna bakın nasıl meydan okudu.