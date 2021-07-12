Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması... Instagram'dan duyurdu!

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrasında Çağla Şıkel, suskunluğunu bozdu. 'Aşk' haberlerini yalanlayan ünlü manken, sosyal medya hesabından kısa ve net bir açıklama yaptı. Şıkel, "Hayatımda biri olursa size söylerim." mesajını paylaştı.