Çağla Şikel'den Hatice'ye yanıt gecikmedi!
Bir defilede kalçasını açan şarkıcı Hatice, birçok kişi tarafından eleştirilmişti. Çağla Şikel'in de yorumu üzerine sert sözler sarf eden Hatice için Şikel'den açıklama geldi.
Bir defilede transparan kıyafetiyle, kameraların önünde kalçasını açan 40 yaşındaki şarkıcı Hatice olay olmuş, birçok kişi tarafından tepki toplamıştı. Tepki gösterenlere ateş püsküren Hatice, yılların mankeni Çağla Şikel'in yorumuna karşılık da sert sözler sarf etmişti.
Çağla Şikel, ''Podyuma çıkacağım kişileri mutlaka önceden biliyorum. 20 yılı podyumda devirmiş bir model olarak çıkan herkese saygı duyuyorum ve asla onlarla ilgili yorum yapmıyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor. Herkesin kendi gösterişi, kendi yürüyüşü, herkesin kendi hayatı ve tercihleri... Beni zerre kadar ilgilendirmiyor'' diyerek Hatice'nin kalçasını açmasını yorumlamıştı.
Hatice ise bu yoruma sert sözlerle yanıt vererek; ''Bir zamanların tostçu Çağla'sı bunu sen mi söylüyorsun? Ah be canım, en azından tostumu yiyip beklemedim otel odasında evli adamı. Ben de bilirim kiminle muhattap olup, olmayacağımı da neyse...'' tepkisini ortaya koymuştu.
Hatice'nin son açıklaması sorulan ünlü model, "Ben zaten ilk bana sorulduğunda cevap vermemiştim. İkinci sefer gördüğünüzde sorunuza size saygı duyduğum için cevap verdim.