Çağla Şikel'den Hatice'ye yanıt gecikmedi!

Çağla Şikel, ''Podyuma çıkacağım kişileri mutlaka önceden biliyorum. 20 yılı podyumda devirmiş bir model olarak çıkan herkese saygı duyuyorum ve asla onlarla ilgili yorum yapmıyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor. Herkesin kendi gösterişi, kendi yürüyüşü, herkesin kendi hayatı ve tercihleri... Beni zerre kadar ilgilendirmiyor'' diyerek Hatice'nin kalçasını açmasını yorumlamıştı.