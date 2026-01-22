Çağla Şıkel'den çok şaşırtan aşk itirafı! "Kaçıyorum"
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, katıldığı bir programda hem özel hayatı hem de kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aşk hayatı ve ilişkilere bakış açısını samimi bir şekilde paylaşan Şıkel, "Aşka gözüm kapalı" diyerek, hayatındaki yeni önceliklerden ve ilişkilerden ne beklediğini anlattı.
Ekranların sevilen ismi Çağla Şıkel, kariyerinde önemli adımlar atarken, aynı zamanda özel hayatında da samimi itiraflarda bulundu. Aşk ve ilişkilere olan bakış açısını paylaşan Şıkel, şu anki önceliklerinin tiyatro sahnesi ve hobileri olduğunu belirtti. "Şu anda hiçbir şey '7 Kocalı Hürmüz' ve sörf aşkımın önüne geçemez. Bu yüzden de doğru kişiyle henüz karşılaşmadım" diye açıklamada bulundu.
Aşkın belirli bir zamanı olduğuna inanan Şıkel, kendini sevdirme çabasında olmadığını ve sevildiğinde ise kaçan bir yapısı olduğunu itiraf etti. "İlişki açlığı hissetmiyorum. Kendime olan sevgim tam olduğunda başka bir şeye ihtiyaç duymuyorum. 'Her şeyim tamam ama sevgilim eksik' gibi bir hisse kapılmıyorum" ifadelerini kullandı.
Kariyerinde yaşadığı eleştirilerden de bahseden ünlü sunucu, "Mankenden sunucu olmaz, oyuncu olmaz" gibi yorumların artık onu etkilemediğini belirtti. Kendi yolunda ilerlerken, başkalarının ne düşündüğüne odaklanmadığını vurgulayan Şıkel, "İnsanlar benimle ilgili istediklerini söyleyebilirler. Bu konuda özgürler" diyerek, kendine olan güvenini bir kez daha gösterdi.
Emre Altuğ ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğulları Uzay ve Kuzey ile olan ilişkisine de değinen Çağla Şıkel, çocuklarına karşı her zaman şeffaf olduğunu söyledi. Neşeli anlar yaşatmaya çalışsa da üzgün olduğu zamanlarda duygularını bastırmadığını belirten Şıkel, "Ağladığımda gözyaşlarımı çocuklarımdan hiç saklamadım" dedi.