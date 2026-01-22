Çağla Şıkel'den çok şaşırtan aşk itirafı! "Kaçıyorum"

Ekranların sevilen ismi Çağla Şıkel, kariyerinde önemli adımlar atarken, aynı zamanda özel hayatında da samimi itiraflarda bulundu. Aşk ve ilişkilere olan bakış açısını paylaşan Şıkel, şu anki önceliklerinin tiyatro sahnesi ve hobileri olduğunu belirtti. "Şu anda hiçbir şey '7 Kocalı Hürmüz' ve sörf aşkımın önüne geçemez. Bu yüzden de doğru kişiyle henüz karşılaşmadım" diye açıklamada bulundu.