Çağla Şikel'den Aydın Gürhan ile aşk yaşadığı iddialarına olay cevap verdi!

Ünlü model Çağla Şikel ve barmen Aydın Gürhan'ın uzun bir süredir beraber olduğu ve gözlerden uzak aşk yaşadıkları iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gürhan, haberleri yalanlayarak "Öyle bir şey yok" dedi.