Çağla Şıkel'den Arto hamlesi! 'Göğüslerini göstermemeyi öğret' videosunu affetmedi
Çağla Şıkel, Arto'nun kendisine "Sen önce 70 milyona göğüslerini göstermemeyi öğret" demesini affetmedi, 3 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.
Çağla Şıkel, mini etekle nasıl oturulup kalkılması gerektiğiyle alakalı video çekmesinin ardından "Sen önce göğüslerini göstermemeyi öğret" diyerek video çeken Arto hakkında, uzaklaştırma talebinde bulundu.
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Şıkel, kendisiyle alakalı edepsiz konuşmalar yaptığını ileri sürdüğü Arto'nun kendisine 3 ay boyunca yaklaşamamasını ve hakkında konuşamamasını sağladı.
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Mahkemenin talebini kabul etmesinin ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı mahkeme kağıdının paylaşımını Şıkel, #kadınahertürlüşiddetehayır etiketiyle paylaştı.
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Ne olmuştu?
Çağla Şikel, YouTube kanalı üzerinden takipçileriyle mini etekle frikik vermemenin püf noktalarını paylaştı. Şıkel'in mini etek videosunun ardından Arto, olay yaratan bir paylaşıma ve videoya imza attı.
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