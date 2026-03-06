Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğullarının doğum gününden paylaştı
Eski eşler Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, yıllar sonra da çocukları için bir araya gelmeye devam ediyor. 2 Mart 2012’de dünyaya gelen oğulları Uzay, 14 yaşına girdi. Ailesinin desteğiyle büyüyen Uzay’ın doğum günü kutlaması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 2008 yılında evlenip iki çocuk sahibi olduktan sonra 2015 yılında boşanmışlardı.
Ancak ikili, boşanmış olmalarına rağmen dostane bir ilişki sürdürerek çocukları için düzenli olarak bir araya geliyorlar. Uzay’ın 14. yaş günü kutlamasında da aynı samimi atmosfer vardı.
Çağla Şıkel, oğlunun doğum günü için duygusal bir paylaşımda bulunarak, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın Uzay’ım… Seni çok seviyorum, seni çok seviyoruz. Şansın, bahtın, yolun açık olsun. Rabbim hep iyi insanlarla karşılaştırsın" ifadelerini kullandı.
Şıkel, sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü fotoğrafına ise “Annesinin gülü, annesinin baharı, güneşi, yazı…” notunu ekledi. Hem annesi hem de babası tarafından büyük bir sevgiyle büyütülen Uzay’ın, sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyüdüğü görüldü.