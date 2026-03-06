Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğullarının doğum gününden paylaştı

Çağla Şıkel, oğlunun doğum günü için duygusal bir paylaşımda bulunarak, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın Uzay’ım… Seni çok seviyorum, seni çok seviyoruz. Şansın, bahtın, yolun açık olsun. Rabbim hep iyi insanlarla karşılaştırsın" ifadelerini kullandı.