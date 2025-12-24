BIST 11.347
Çağla Şıkel sevenlerini korkuttu! Yayına çıkamama sebebi bakın neymiş...

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, ekranlarda yer almamasıyla takipçilerini korkuttu. Hafta içi her gün yayınlanan programının son bölümünün ekrana gelmemesi, izleyicilerde merak ve endişe yarattı. Kısa sürede konunun nedeni ortaya çıktı.

Çağla Şıkel sevenlerini korkuttu! Yayına çıkamama sebebi bakın neymiş... - Resim: 1

Sosyal medya paylaşımları ve fit görüntüsüyle sık sık gündeme gelen 46 yaşındaki Çağla Şıkel’in yayına çıkamaması izleyicileri tarafından merak edildi.

Çağla Şıkel sevenlerini korkuttu! Yayına çıkamama sebebi bakın neymiş... - Resim: 2

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ünlü sunucunun rahatsızlandığı ortaya çıktı. Yaşadığı rahatsızlık sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çağla Şıkel, sevenlerini rahatlatan mesajlar verdi. Ünlü isim açıklamasında, “Ben de sizi çok seviyorum. Azıcık durmam gerekiyormuş” ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel sevenlerini korkuttu! Yayına çıkamama sebebi bakın neymiş... - Resim: 3

Çağla Şıkel’in paylaşımının ardından takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi. Hayranları, ünlü sunucuya kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Çağla Şıkel sevenlerini korkuttu! Yayına çıkamama sebebi bakın neymiş... - Resim: 4

Çağla Şıkel’in sağlık durumunun iyi olduğu ve doktorların önerisiyle bir süre dinlendiği öğrenildi.

