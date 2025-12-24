Çağla Şıkel sevenlerini korkuttu! Yayına çıkamama sebebi bakın neymiş...

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ünlü sunucunun rahatsızlandığı ortaya çıktı. Yaşadığı rahatsızlık sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çağla Şıkel, sevenlerini rahatlatan mesajlar verdi. Ünlü isim açıklamasında, “Ben de sizi çok seviyorum. Azıcık durmam gerekiyormuş” ifadelerini kullandı.