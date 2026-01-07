Çağla Şıkel kış ortasında oğluyla sörf yaptı
Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken Çağla Şıkel, bu kez kış şartlarına aldırmadan yaptığı sporla gündeme geldi. Ünlü manken, büyük oğlu Kuzey ile birlikte sörf yaptığı anları takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi topladı.
Geçtiğimiz yaz sörf sporuyla tanışan ve kısa sürede bu alana tutkuyla bağlanan Şıkel, fırsat buldukça denizin yolunu tutmaya devam ediyor. Ocak ayının soğuk ve yağışlı havasına rağmen sörf tahtasını alan ünlü isim, oğluyla birlikte denize açıldı.
Yağmur altında hazırlık yaptığı anları sosyal medya hesabından yayımlayan Çağla Şıkel, sörf için ideal koşulları beklediğini belirterek, “Günlerdir bu havayı kolluyordum. Yağmur ve rüzgâr bir aradaysa sörf için en doğru zamandır” ifadelerini kullandı.
Anne-oğulun denizdeki keyifli anları dikkat çekerken, Şıkel’in zaman zaman suya düştüğü ve buna rağmen eğlenceden vazgeçmediği görüldü. Soğuk havaya rağmen yüzündeki gülümsemeyle dikkat çeken ünlü manken, sörf sonrası yaptığı paylaşımda, “Şu an donuyorum ama buna kesinlikle değdi” sözleriyle anı özetledi.
Çağla Şıkel’in peş peşe paylaştığı sörf görüntüleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, ünlü mankenin hem spor disiplinine hem de oğluyla kurduğu güçlü bağa övgü dolu mesajlar gönderdi.