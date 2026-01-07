Çağla Şıkel kış ortasında oğluyla sörf yaptı

Yağmur altında hazırlık yaptığı anları sosyal medya hesabından yayımlayan Çağla Şıkel, sörf için ideal koşulları beklediğini belirterek, “Günlerdir bu havayı kolluyordum. Yağmur ve rüzgâr bir aradaysa sörf için en doğru zamandır” ifadelerini kullandı.