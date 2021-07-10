Çağla Şıkel Kaan Yıldırım birlikte mi? Hadise ile ayrılır ayrılmaz bomba aşk!

Şarkıcı Hadise ile olan birlikteliğini noktalayan Kaan Yıldırım'ın gönlünü model, sunucu Çağla Şıkel'e kaptırdığı iddia edildi. Magazin kulislerinden sosyal medyaya düşen bu iddia küçük bir fısıltı iken birkaç saat içinde farklı farklı kaynaklardan aynı haberin gelmeye başlamasıyla adeta küçük bir kar tanesinden çığa dönüştü!