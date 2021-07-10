Çağla Şıkel Kaan Yıldırım birlikte mi? Hadise ile ayrılır ayrılmaz bomba aşk!
Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel aşk mı yaşıyor? Oyuncu Kaan Yıldırım ve sunucu Çağla Şıkel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Çift, Alaçatı'da görüntülendi.
Şarkıcı Hadise ile olan birlikteliğini noktalayan Kaan Yıldırım'ın gönlünü model, sunucu Çağla Şıkel'e kaptırdığı iddia edildi. Magazin kulislerinden sosyal medyaya düşen bu iddia küçük bir fısıltı iken birkaç saat içinde farklı farklı kaynaklardan aynı haberin gelmeye başlamasıyla adeta küçük bir kar tanesinden çığa dönüştü!
Samimi şekilde eğlendiler
Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel’in dün akşam Çeşme’de bir mekanda samimi şekilde eğlendiği öne sürüldü.
'Hadise'den ayrılıp ne ara aşık oldun'
Instagram'da Çağla Şıkel ve Kaan Yıldırım'ın yan yana getirilmiş fotoğraflarının altına 'Hadise'den ayrılıp ne ara aşık oldun' yorumlarıyla tepki verildi. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın tutkulu birlikteliği fanlarının da sıkı takibinde idi...
Son zamanlarda sık sık bir araya gelen ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.