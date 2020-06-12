Çağla Şıkel Jülide Ateş 40'a katıldı! Göğüs estetiği itirafıyla gündeme oturdu

"Emre Altuğ çocuklarımın idolü": Emre Altuğ ile neden ayrıldığını ve eski eşi ile çocuklarının arasının nasıl olduğu sorulduğunda ise “Benim 2 erkek çocuğum var ve babası onların idolü!” diyerek cevap veren Şıkel, çocuklarının babaya ihtiyaçları olduğunu belirterek “Çocuklarımı biz beraber büyüteceğiz. Emre çok iyi bir baba. İyi ki de öyle bir babaları var” dedi.