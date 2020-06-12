Çağla Şıkel Jülide Ateş 40'a katıldı! Göğüs estetiği itirafıyla gündeme oturdu
Sunucu, manken Çağla Şıkel, Haber Global ekranlarında program yapan eski Türkiye güzeli jülide Ateş'e konuk oldu ve çok çarpıcı itiraflarda bulundu.
11 Haziran Perşembe akşamı Haber Global'de '40' programını yapan Jülide Ateş'in konuğu ünlü sunucu, manken Çağla Şıkel oldu. “Hep benimle ropörtaj yapılırdı, şimdi ben bir güzellik kraliçesiyle ropörtaj yapmanın büyük keyfi içerisindeyim” diyen Ateş, Şıkel’e 40 soru sordu.
1990 yılının Türkiye güzeli Jülide Ateş'in bu kez karşısında 1997'inin Türkiye güzeli Çağla Şıkel vardı. Şıkel, aşk hayatından, özel hayatına, Serenay Sarıkaya'dan, çocuklarına, ailesine kadar birçok konuda özel açıklamalarda bulundu.
"Göğüslerimi yaptırdığımı babamdan gizledim": İki çocuk sahibi olan Çağla Şıkel, yeniden çocuk sahibi olduğunu belirtirken, estetik olarak göğüslerini yaptırdığını ve bunu da babasından gizlediğini söyledi.
"Emre Altuğ çocuklarımın idolü": Emre Altuğ ile neden ayrıldığını ve eski eşi ile çocuklarının arasının nasıl olduğu sorulduğunda ise “Benim 2 erkek çocuğum var ve babası onların idolü!” diyerek cevap veren Şıkel, çocuklarının babaya ihtiyaçları olduğunu belirterek “Çocuklarımı biz beraber büyüteceğiz. Emre çok iyi bir baba. İyi ki de öyle bir babaları var” dedi.