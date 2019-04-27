Çağla Şikel isyan etti! Eleştirilere sert sözler...
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel'in aylık kazancı için 200 bin TL kazandığı söylenince, eleştirildi. Şikel, gelen eleştirilere sert tepki verdi.
Çağla Şikel geçtiğimiz günlerde bir lansmana ev sahipliği yaptı. Model, ayda 200 bin TL kazandığı yönünde çıkan haberlere, “Benden 1500 kat fazla kazananlar var. Ben anamdan böyle doğmadım, çok çalışarak buralara kadar geldim.
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Onları rahatsız ediyorsa, yapabileceğim bir şey yok. Üreten bir insanım. Hesap yapacaklarına, hayatlarında ne üretebilirler ve nasıl faydalı olabilirleri düşünsünler” diyerek, tepki gösterdi.
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Sağlığına dikkat ettiğini de söyleyen Şikel, “Hayatım boyunca gazlı içeceklerden uzak durdum, çocukluğumda bile hiç içmedim.
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Genelde su ve ayran tüketiyorum. 40 yaşından sonra sağlığıma daha çok dikkat etmem gerek” diye konuştu.
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