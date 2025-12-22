Çağla Şıkel' imza gününde çocuklarından büyük jest! Gözyaşlarını tutamadı...
Manken, sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel ilk kitabı “Sen Hâlâ Annenin Kızısın” için düzenlenen imza törenine çocukları Uzay ve Kuzey ile katıldı. Uzay'ın sözleri ünlü ismi duygulandırdı.
Çağla Şıkel ilk kitabı “Sen Hâlâ Annenin Kızısın” için imza günü düzenledi. Etkinliğe katılan çocukları Uzay ve Kuzey, yaptıkları açıklamalarla ünlü mankeni duygulandırdı. Manken, oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, ilk kitabı ‘Sen Hâlâ Annenin Kızısın’ için önceki gün İstinyePark’taki D&R mağazasında imza günü düzenledi.
Şıkel’i etkinlikte oğulları Uzay ve Kuzey ile ablası Berna Şıkel Filcan da yalnız bırakmadı. Etkinliğin gördüğü ilgi karşısında duygusal anlar yaşayan ünlü manken, “Ben zaten duygularını yoğun yaşayan biriyim. Söz konusu çocuklarım, ailem ve bu kadar sevilmek olunca çok daha duygusal oluyorum” dedi.
Annelik ve kadınlık deneyimlerini, hayal kırıklıklarını, kendini tanıma çabasını ve zihinsel farkındalık yolculuğunu kaleme alan Çağla Şıkel, kitabını 2 yılda tamamladığını söyledi:
“İlk kez yaşadığım bir heyecan. Yazar değilim ama kendimi anlatabilme konusunda iyiyim. Yazabileceğime hiç inanmamıştım aslında. Kitabın her sayfasında kendi ruhum, kendi cümlelerim olsun diye 2 yıl uğraştım. Yazmak o yüzden kolay olmadı. Ama yakın çevremden ‘Kitabı okurken, sanki sen bize okuyormuşsun gibi hissediyoruz’ yorumları aldım. Benim için önemli olan buydu. Çok mutluyum. Burada bu kalabalığı görmek ve sevgiyi hissetmek de tarifsiz bir his.”