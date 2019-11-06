Çağla Şıkel hastalığı ne tüm vücudunu kaplamış günlerdir hastanede yatıyor
Fox TV'de yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün sunucusu Çağla Şıkel'in, tüm vücudunu kaplayan bir enfeksiyon sebebiyle günlerdir hastanede yattığı ortaya çıktı.
Modellik kariyerinde adından söz ettirmesinin ardından dizi projelerinde de kendisini göstermeye başlayan, ardından Cennet Mahallesi ile patlamaya geçen Çağla Şıkel'in, hastaneye kaldırıldığı ve yatarak tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, kardeşinin sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Berna Şıkel, kardeşinin geçtiğimiz Cumartesi hastaneye kaldırıldığını söyleyerek açıklamasına şu şekilde devam etti:
Kanında yüksek mikrop oranı: "Geçen cumartesi ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye gittik. Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor. Kanında mikrop oranı çok yüksek çıktığı için yatarak tedavisi devam ediyor"
Geçmiş olsun mesajı yağdı: Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede yatan ve bir haftalık rapor aldığı öğrenilen Şıkel'in bu haberinin duyulmasının ardından, sosyal medyadan ünlü sunucuya sevdiklerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.