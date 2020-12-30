Çağla Şıkel Çin aşısı oldu tepkiler gelince açıklama yapmak zorunda kaldı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şıkel şunları söyledi:

"Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm... Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3 çalışmalarına Sağlık Bakanlığımıza başvurarak gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim."