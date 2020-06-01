Çağla Şıkel amuda kalktı! Kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkarttı

"Allah'ım ne yapıyorsun sen?": Ünlü ismin videosuna takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum gelirken, yakın dostları da sessiz kalamadılar. Ünlü oyuncu Melek Baykal, Şıkel'in paylaştığı videoya, "Ayyy Allah'ım sen ne yapıyorsun?" notunu paylaştı.