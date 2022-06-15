"Çağla ile aynı çocukların anne babasıyız" diyen Emre Altuğ çok özel açıklamalarda bulundu

Son olarak ekranlarda yer alan "Güldür güldür show" ile izleyici karşısına çıkan, şarkıcı kimliği ile de tanınan Emre Altuğ, Armağan Çağlayan'ın youtube da yayınladığı " Dur bi dinle" programına konuk oldu. Altuğ, özel hayatını, eski eşi Çağla Şikel ile olan iletişimini, kendisi hakkında bilinmeyenleri programda anlattı..