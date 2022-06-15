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"Çağla ile aynı çocukların anne babasıyız" diyen Emre Altuğ çok özel açıklamalarda bulundu

"Çağla ile aynı çocukların anne babasıyız" diyen Emre Altuğ çok özel açıklamalarda bulundu

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra oyuncu olarak da ekranlarda olan, son olarak ekranlarda yer alan "Güldür güldür show" da izleyici karşısına çıkan Emre Altuğ, Armağan Çağlayan'ın youtube da yayınladığı " Dur Bi Dinle" programına konuk oldu. Altuğ, kendisi ile bilinmeyenleri, özel hayatını, eski eşi Çağla Şikel ile olan iletişimini sevenleri için anlattı..

"Çağla ile aynı çocukların anne babasıyız" diyen Emre Altuğ çok özel açıklamalarda bulundu

 Son olarak ekranlarda yer alan "Güldür güldür show" ile izleyici karşısına çıkan, şarkıcı kimliği ile de tanınan Emre Altuğ, Armağan Çağlayan'ın youtube da yayınladığı " Dur bi dinle" programına konuk oldu. Altuğ,  özel hayatını, eski eşi Çağla Şikel ile olan iletişimini, kendisi hakkında bilinmeyenleri programda anlattı.. 

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"Çağla ile aynı çocukların anne babasıyız" diyen Emre Altuğ çok özel açıklamalarda bulundu

Kendisi hakkında bilinmeyenleri anlattı

Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bi Dinle' programına konuk olan şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, boşanmalarının ardından eski eşi Çağla Şikel ile olan ilişkisinin nasıl olduğunu anlattı.

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"Çağla ile aynı çocukların anne babasıyız" diyen Emre Altuğ çok özel açıklamalarda bulundu

"Dur bi dinle" programına konuk oldu

 Son olarak 'Güldür Güldür Show'da izleyici karşısına çıkan Emre Altuğ, Armağan Çağlayan'ın sunuculuğunu üstlendiği YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu.

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"Çağla ile aynı çocukların anne babasıyız" diyen Emre Altuğ çok özel açıklamalarda bulundu

Hep sınıfta kalarak okumuş

Hakkında bilinmeyenleri anlatan Altuğ, lisenin ilk yıllarından itibaren tiyatro ve müzik ile uğraştığını bu sebeple derslerine yoğunlaşamadığı için hep sınıfta kalarak okuduğunu anlattı. 

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