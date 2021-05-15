Çağla Akalın bir ilki yaşattı Acun Ilıcalı'nın başını yaktı! RTÜK Exxen'i affetmedi helallik istedi
EXXEN'de geçtiğimiz aylarda Çağla Akalın'ın konuk olduğu program Acun Ilıcalı'nın başını yaktı. Akalın, Ilıcalı'ya bir ilki yaşattı.
Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2021'de kurulan dijital içerik platformu Exxen birçok program transferiyle adından sık sık söz ettirmişti. Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar'ın Youtube üzerinde sunduğu Katarsis programını Ilıcalı Exxen'e transfer etmişti.
Birçok ünlü ismin konuk olduğu programa zaman zaman yaşamın içinden insanlar katılarak hayat hikayelerini anlatıyordu.
Türkiye’nin ilk trans güzellik kraliçesi Çağla Akalın, geçen Mart ayında televizyoncu Acun Ilıcalı’ya ait Exxen platformunda yayımlanan Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis’in 11. bölüm konuğu oldu.
Programda Akalın’ın çocukluk, gençlik dönemi ve yaşadığı travmalar anlatıldı.