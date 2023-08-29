Çağın iğrenç çarkında bir dişli olmayı tercih eden 'Ultra Teşhirci' insan şerefinden vazgeçti!

Hayatın kaygan zemininde fazlasıyla yorulduk. Ve bu viral bir yorgunluk! İnsanımız ne zaman ki; disiplin toplumundan, performans toplumuna geçti o gün bu gündür, yorulmaya başladı. Bedenen bir yorgunluktan bahsetmiyorum; zihni ve kalbi bir yorgunluk bu! Ve bu yorulmanın neticesinde türlü türlü psikolojik rahatsızlıklar baş gösterdi. Depresyon, dikkat eksikliği, hiperaktivite, kişilik bozukluğu ve tükenmişlik sendromu gibi…

Güney Koreli yazar Byung-Chul Han:

“İnsanların vakit öldürmek için çırpındığı zamanlar bitti. Artık vaktin ölü olarak doğduğu, bir gelecek ufkunun yerini -hemen şimdinin- aldığı bir çağda yaşıyoruz.” Diyor 'yorgunluk toplumu' kitabında, bitmek tükenmek bilmeyen -yepyenilerden- bezmişliğiyle…

İçe dönüklüğün yok olduğu, her şeyin; dışa dönük, ifşa edilmiş, çıplaklaştırılmış, alenen ortaya serilmiş haliyle karşı karşıyayız. Bir parçası olmak zorunda hissettiğimiz -teşhircilik toplumuna- bu bağlamda -pomografik toplum- da diyebiliriz.

Hiçbir edebî, sanatsal, bilimsel değer taşımayan, aksine; şehvet uyandıracak, imrenti duyuracak ve göz oyalayacak paylaşım ve yaşamların sergilendiği ve tüm bunların birer reklam nesnesi olmaktan öteye geçemediği pomografik bir toplum haline dönüştük. Bu hiç iyi gelmedi bize!

Sözün değeri sıfırlandı. Söz iktidarı yerini, göz iktidarına bıraktı. Üstelik, tüm mahremiyetlerimizi karanlıklar içinde değil; müthiş ışıklar altında kaybettik. Duyumsadıklarımıza, değil; gördüklerimize, itibar ettik. Göz, kulağa galip geldi. Aydınlandığımızı düşündüğümüz her parlak ışığın altında, son derece şeffaflaşarak mahremiyetimizi tahrip ettik. Tam da bu noktada Byung-Chul Han’ın önerisini fazlasıyla kayda değer buluyorum.

“İnsanın içinde çırpındığı bu şeffaflık tutkusuna karşı tam tersi bir yaklaşımla mesafe tutkusunun hayata geçirilmesi gerekmektedir.”

Bizi “mesafe ve utanç” kavramlarından soyutlayan bu çağda; hızlandırılmış, her an aralıksız güncellenen içeriklere, çok çabuk uyum sağlayan günümüz insanı, büyük bir tükeniş ve kaybedişin eşiğinde... “Şeffaflık alanları ışıklandırılır ve tüketilir. Böylelikle dünya daha utanmaz ve daha çıplak bir hal alır.” diyor Han; mahremiyetin sağlanabilmesi için, mesafe tutkusunun önemini savunduğu 'şeffaflık toplumu' kitabında.

Birey mahrumiyetleriyle bireydir. İnsanın kendine olan saygısı da bu sayede artar. Ama maalesef, stalklama ve likelama çılgınlığında kendini magazinsel bir imaj ve metadan ibaret sanan insan; birey olmaktan çıkıp, piyon olmayı tercih etmiş ve her yerde olmayı benimseyerek, asil bir yaşamı reddetmiştir. İşte kapitalizmin bizi getirdiği son nokta.

Modernleşmeyle, dinimiz; post modernleşmeyle de ideolojilerimiz büyük bir değer kaybına uğradı. Çağın iğrenç çarkında bir dişli olmayı tercih ettiğinden beri insan, şerefinden vazgeçti.

Yaşamın içinde varlığına hak ettiği anlamı bulamayan insan, kendinin seyredildiği ve beğenildiği ölçüde anlam kazanacağını düşündü hep. Neticesin de ise, dar bir alana sıkışıp kaldı. Allah-u Teala'nın kuluna üflediği, o yüksek ve o muazzam ruhun inanılmaz derece azap içinde kıvrandığı muhakkak. Bedenlerin, yenilen içilen her şeyin, basit bir reklam malzemesi olarak kullanılması; ruhları kıtlık mevsimine sokarken, madden de doyumsuzluğa sürükledi. Bu sayede hem aç hem de yalnız kaldı insan.

Ruhen yalnızlaşan insan; kendi gibi olmayanları, az görünenleri, sanal dünyadan uzak duranları hep bir dışlama eğilimi ne girdi. “Benim gibi olmazsan benimle arkadaş olamazsın.” diyerek toplumu kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye başladı. Mahremiyet duygusunu yitiren, içindeki o sıradanlığı gidermek uğruna; kendini daha çok teşhir etmeye başladı ve her teşhir ile birlikte biraz daha sıradanlaştırdı.

Görme engelliler ve işitme engelliler kıyaslandığında 1. gruptakilerin diğer gruptakilere nazaran; daha huzurlu ve rahat bir yaşam sürdükleri, insanlarla daha barışık oldukları, ortamlarınınsa daha huzurlu olduğu gözlemlenmiştir. Görme duyusunun meşguliyeti insanı; tekinsizliğe götürmekte ve devinime, yani; halden hale ani geçişe sebep olmaktadır.

Gözün fazlasıyla meşguliyeti, sözün duyulmasına ve anlaşılmasına engel olur. Öyle ki aşırı adapte olmuş bakışlar, insanın kafa karışıklığı yaşamasına ve şuurunun uyuşmasına sebep olur. Tasavvufla ilgilenenler iyi bilirler; “nazar ber kadem” yani kişinin dışarıda gözünü sakınması, parmak ucuna bakarak yürümesidir. Çünkü göze değen her şey, kalbi meşgul etmekte ve insanın, Allah’a yakınlığını perdelemektedir.

Kişi haklarından olan “Özel hayatın gizliliği” bireyin kendini ifşa etmesiyle ve özel hayatını kamuoyuna mal etmesiyle ortadan kaldırılmış vaziyette… Toplumların güvende ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için konulmuş -hukuk kurallarının- farkında mıyız bilmiyorum?

Fakat toplumun ve kişilerin faydasına olan birçok kuralın ayaklar altına alındığını; yasaların tanınmaz, sınırların bilinmez olduğunu gözlemliyorum. Ne şer’ i, ne de örf’ i hiçbir kural tanımayan insanlık; faili meçhul cinayetlerin de baş müsebbibi aslında. Azmettireni de yol göstereni de kendisi… Ama sorsan; herkes, masum!

Herkesçe bilinen hayatlar, filtrelenmiş bedenler, yoruma açık gönderiler; şerre ziyadesiyle kapı aralamakta ve insana masumiyetini kaybettirmekte... Davetkar postlar, evden eve; elden ele dolaşıyor. Evini, işini, eşini, aşını, adresini kısacası tüm mahremiyetini şeffafça paylaşabilmek küstahlığından bir an evvel kurtulmalı insan ve mesafe tutkusunu hayata geçirebilme cüretkârlığına sahip olmalıdır.

Büyük büyük ananelerimizin; saç tellerini korumaları, açılmasın diye el çekmedikleri iman tahtaları, ses tonlarından tutun da oturuş kalkışlarına kadar her bir hareketlerindeki haramdan sakınma duygusu; zamanımız gençlerine yol gösterecek çok büyük değerlerdir. Her şey; değişebilir, güncellenip, yenilenebilir ama tüm bu değişim süreçlerinde yaşananlardan ötürü insanın ar damarı kırılmamalı...

Hayatın hızına yetişmek ne mümkün! O hızlı çarkın içinde parçalanmamak ne mümkün! Kurtuluş, o çarkın içine hiç düşmemekte... Biz bu dünyaya; parçalanmaya, kaybolmaya, hiç olmaya gelmedik. Bizim çarkla işimiz olmamalı. Akıl her şeye basmayabilir, fakat ayaklarımız yere sağlam basmalı. Çarkta, dönülür; yolda, yürünür. Bizim yolumuz “sırat-ı müstakim” üzeredir. Ve orada -dosdoğru- olunur.

Vesselam.