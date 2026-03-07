Çağımızın en büyük sorunlarından! Obezite hem fiziksel hem de ruhsal bir sorun
Obezite, yalnızca fiziksel sağlık sorunlarına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlığı da olumsuz etkileyebilir. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Hilal Özkaya, obezitenin sadece diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık problemleri ile değil, aynı zamanda depresyon ve anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıklarla da ilişkilendirildiğini belirtiyor.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Hilal Özkaya, obezitenin sadece diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık problemleri ile değil, aynı zamanda depresyon ve anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıklarla da ilişkilendirildiğini belirtiyor.
"Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri"
Doç. Dr. Özkaya, obezitenin kişilerin psikolojik durumunu derinden etkileyebileceğini ve bunun, bireylerin yaşam kalitesini düşürebileceğini vurguluyor. Kilo sorunuyla mücadele eden bireyler genellikle düşük benlik saygısı ve sosyal izolasyon hissi yaşayabiliyor. Bu durum, depresyon, kaygı bozuklukları ve stres gibi psikolojik problemleri tetikleyebilir. Obezite, fiziksel imajın toplumda giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde bireylerin kendilerini dışlanmış ve yalnız hissetmelerine neden olabilir.
Çocukluk ve ergenlik döneminde obezite, uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir. Genç yaşta diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklar gibi durumlar, gelecekteki ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Doç. Dr. Özkaya, bu noktada toplumun ve ailelerin bilinçli bir yaklaşım benimsemelerinin önemine değiniyor. Obeziteye karşı toplumda farkındalık yaratılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini vurguluyor.
Obezite yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda fiziksel sağlık açısından da riskler taşır. Doç. Dr. Özkaya, obezite nedeniyle gelişen yağ birikimlerinin, karaciğer yağlanması ve iç organlarda yağlanma gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Aşırı yağ birikimi vücutta inflamasyona neden olur ve bu durum, kalp hastalıkları, kanser gibi ciddi hastalıkların temelini oluşturabilir.