Çağımızın en büyük sorunlarından! Obezite hem fiziksel hem de ruhsal bir sorun

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Hilal Özkaya, obezitenin sadece diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık problemleri ile değil, aynı zamanda depresyon ve anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıklarla da ilişkilendirildiğini belirtiyor.

"Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri"