Çağatay Ulusoy'un Yeşilçam dizisindeki partneri Afra Saraçoğlu oldu

Çağatay Ulusoy belirsizliği, sonunda sona erdi. Hayranları da derin bir nefes aldı. Yakışıklı oyuncu, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın olduğu Blu TV dizisi Yeşilçam için anlaşmaya vardı. Hatta partneri de belli oldu.