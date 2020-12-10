Çağatay Ulusoy'un Yeşilçam dizisindeki partneri Afra Saraçoğlu oldu
Çağatay Ulusoy'un yeniden ekranlara dönmesi beklenirken hazırlıklar hız kazandı. Partneri de Afra Saraçoğlu oldu.
Çağatay Ulusoy belirsizliği, sonunda sona erdi. Hayranları da derin bir nefes aldı. Yakışıklı oyuncu, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın olduğu Blu TV dizisi Yeşilçam için anlaşmaya vardı. Hatta partneri de belli oldu.
Çağatay Ulusoy, dizide prodüktör Semih Ateş karakterine hayat verecek. İki sezon planlanan ve her sezonu 10 bölüm olacak dizinin senaryo yazımı tamamlandı. Yeşilçam ile ekranlara dönen Çağatay Ulusoy'un partneri Afra Saraçoğlu oldu.
Yeşilçam dizisinin ekibinin önümüzdeki iki ay içerisinde sete çıkmaya hazırlanıyor.
Afra Saraçoğlu: 2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur.