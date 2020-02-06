Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
Son olarak Netflix'te Hakan Muhafız dizisinde rol alan oyuncu Çağatay Ulusoy, bir dergi çekimi için mor pijamaları ile objektif karşısına geçti. Ulusoy'un pijamaları sosyal medyada olay oldu.
Geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik görevini yerine getiren ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bir derginin çekimleri için objektif karşısına geçti.
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Mor pijamaları ile poz veren Ulusoy, oyunculuk ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
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Çağatay Ulusoy'un yüzlerce yorum alan mor pijamaları, oyuncunun hayranları tarafından beğenilmedi.
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EN BÜYÜK TUTKUSU DALIŞ
Dalış ve balık tutma tutkusu herkes tarafından bilinen Ulusoy, dalışın en büyük tutkusu olduğunu şöyle açıkladı: "Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum."
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