Çağatay Ulusoy'un kilolarıyla başı dertte proje iptal olunca kalakaldı

Son olarak dizi-film izlemek için kullanılan, dijital platform olan Netflix'de Hakan Muhafız dizisinde rol alan ve rolü için bambaşka bir imaja bürünen, sevenlerinin karşısına kel olarak çıkan Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın ardından TRT'de yayımlanacak olan dizi için hazırlık yapıyordu. Bir de film projesi olan Ulusoy'un o projesi ise iptal edildi.