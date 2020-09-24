Çağatay Ulusoy'un doğum günü için Hazar Ergüçlü bakın ne yazdı imajı dikkat çekti
Çağatay Ulusoy, 30. yaşını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafla kutladı yeni imajı dikkatleri üzerine çekti. Rol arkadaşı Hazar Ergüçlü de kutlamadan geçmedi.
Hakan Muhafız'ın ardından Netflix için çekilen Mücadele Çıkmazı filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, 30 yaşına girdi. Doğum günü pastasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ulusoy, bıyıklı haliyle dikkatleri çekti.
Çağatay Ulusoy, doğum günü paylaşımının altına şunları yazdı:
"Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle ,mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim."
Dijital platformda yayınlanan "Hakan: Muhafız" dizisinde Çağatay Ulusoy'la partner olan Hazar Ergüçlü, rol arkadaşının yeni yaşını kutladı. Instagram hesabından dizi setinde Çağatay Ulusoy'la çekildiği bir kareyi paylaşan Ergüçlü, "Mutlu mutlu yıllar canım" diyerek beraber fotoğraflarını yayımladı.
Öte yandan Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü hayranlarını şaşırtmıştı. Bir arkadaşının düğününe sevgilisi Duygu Sarışın ile katılan Ulusoy, kiloları ve sakallarıyla uzun bir süre konuşulmuştu.