Çağatay Ulusoy'un bir özelliği daha ortaya çıktı! Rolü için ebru dersi aldı...

Yönetmenliğini Can Ulkay’ın, senaryosunu ise usta senarist Kubilay Tat’ın üstlendiği Uykucu, gizli bir örgütün ölümcül oyununda yolları kesişen iki yaralı ruhun hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimler yer alıyor.Uykucu, 29 Ekim’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

ÇAĞATAY MEVLEVİ DERGÂHINDA

Tamer Levent, 'Uykucu’da 'Ferman’ın sık sık ziyaret ettiği Mevlevi dergahının şeyhini canlandırıyor. 'Ferman', ebru resimleriyle ciltlediği kitapları götürdüğü Mevlevi dergâhında bir yandan aksiyon dolu hayatındaki kendi içsel yolculuğuna da yön arıyor.