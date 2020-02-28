Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu Hakan Muhafız dizisi devalık oldu
Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu Netflix dizisi Hakan Muhafız'ın yapımcısı ve senaryonun çalındığını iddia eden Adem Bıyık davalık oldu.
Netflix'in Türk dizisi Hakan Muhafız, 3. sezonun başlamasına günler kala davalık oldu. Dizinin senaryosunun çalıntı olduğunu iddia eden Adem Bıyık, Hakan Muhafız'ın yapım şirketine dava açtı. 6 Mart'ta yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak olan dizinin akıbetinin ne olacağı ise henüz netleşmedi. Fakat dizinin anlaşmasında 4. sezon onayı da mevcut.
Senarist Adem Bıyık, Netflix'te yayınlanan Türk yapımı Hakan Muhafız dizisi için dava açtı. İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, her iki tarafın da avukatları katıldı.
Adem Bıyık'ın hak sahibi olduğu "Kerem İstanbul'un Oğlu" senaryosunun, O3 şirketi tarafından izin alınmadan Hakan Muhafız dizisine uyarlandığı hakim tarafından tespit edildi.
Taraf avukatları, sulh için görüşme sağlamayacaklarını ve dava konusunun arabulucu aracılığıyla çözülmesini istemediklerini belirtti.