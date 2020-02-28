Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu Hakan Muhafız dizisi devalık oldu

Netflix'in Türk dizisi Hakan Muhafız, 3. sezonun başlamasına günler kala davalık oldu. Dizinin senaryosunun çalıntı olduğunu iddia eden Adem Bıyık, Hakan Muhafız'ın yapım şirketine dava açtı. 6 Mart'ta yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak olan dizinin akıbetinin ne olacağı ise henüz netleşmedi. Fakat dizinin anlaşmasında 4. sezon onayı da mevcut.