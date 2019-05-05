Çağatay Ulusoy'dan flaş Serenay Sarıkaya hamlesi! Kerem Bürsin'den ayrılınca...

Yıllar önce beraber rol aldıkları dizide doludizgin bir aşka yelken açan ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'dan şaşırtan hamleler geldi. Genç oyuncuların hayranları bu gelişmelerin ardından "Acaba yeniden sevgililer mi?" sorularını sosyal medyada konuşmaya başladı.