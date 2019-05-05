Çağatay Ulusoy'dan flaş Serenay Sarıkaya hamlesi! Kerem Bürsin'den ayrılınca...
Bir dönem Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy Instagram'da yaptığı hamleyle kafaları karıştırdı.
Yıllar önce beraber rol aldıkları dizide doludizgin bir aşka yelken açan ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'dan şaşırtan hamleler geldi. Genç oyuncuların hayranları bu gelişmelerin ardından "Acaba yeniden sevgililer mi?" sorularını sosyal medyada konuşmaya başladı.
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Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde 3 buçuk yıllık sevgilisi Kerem Bursin ile yollarını ayırmış ve bu ayrılığın ardından sessizliğini koruyarak konuşmama kararı almıştı.
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Bunun üzerine Çağatay Ulusoy, eski sevgilisi Serenay'ın bir fotoğrafını Instagram üzerinden beğendi. Bu detayı gören ikilinin hayranları heyecanlanarak bu görüntüleri sosyal medyada yaydı.
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