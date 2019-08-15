Çağatay Ulusoy yeni imajıyla tepki topladı! Bakın kime benzetildi

İmajı ile herkesi şaşırtan yakışıklı oyuncunun yeni halini beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de oldu. Ulusoy'a takipçileri, ''Kellik bile yakışıyor, adamın her hali yakışıklı yemin ederim'' gibi yorumlar yapılsa da beğenmeyenlerin sayısı daha fazla olunca Twitter'da TT ( en çok konuşulanlar) listesinin başına oturdu.