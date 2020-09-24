Çağatay Ulusoy yeni imajıyla doğum gününü kutladı Hazar Ergüçlü bakın ne yazdı

Çağatay Ulusoy, doğum günü paylaşımının altına şunları yazdı:

"Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle ,mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim."