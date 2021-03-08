Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın bakın neden ayrıldı 3 yıllık aşk son buldu
Aşkı her daim gözlerden uzak yaşayan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, 3 yıllık ilişkilerine son verdi.
Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, uzun bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyorlardı. Gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri ilişkilerine dair son haber ikilinin sevenlerini üzdü. 3 yıldır beraber olan ünlü çift ayrıla kararı aldı.
Takvim'de yer alan habere göre; ilişkilerini kapalı kapılar ardında yaşamaktan sıkılan Sarışın'ın evi terk ettiği belirtildi.
Kariyer planlaması yüzünden sevgilisi Duygu Sarışın ile kameralardan uzakta aşk yaşayan ve birlikte görülmek istemeyen Çağatay Ulusoy'un bu tavrı sevgilisini bıktırdı.
Pandemi nedeniyle aynı evde yaşayan ve yaz aylarını da tekneyle Ege'yi dolaşarak geçiren çift, Ulusoy'un "Özel hayatımla gündeme gelmeyeceğim, o yüzden ilişkimiz göz önünde olmasın" ısrarı üzerine yollarını ayırdı.