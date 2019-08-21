Çağatay Ulusoy oyunculuğun yanı sıra bakın hangi mesleği yapacak

Gıda sektörüne atılmayı planlayan Ulusoy, Bulgar göçmeni babası Aylin Ulusoy ile Boşnak annesi Refiye Ulusoy'un memleketlerinde yatırım yapacak. Bulgaristan ile Bosna Hersek'te mandıra kurup süt ve süt ürünleri pazarlamayı hedefleyen 28 yaşındaki oyuncu, kurduğu şirket aracılığıyla ülkemize ithalat yapmaya başlayacak.