Çağatay Ulusoy iptal olan projesinin ardından flaş bir karar aldı! Son hali olay olmuştu

Netflix'in sevilen ve ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız'da rol alan Çağatay Ulusoy, bir biri ardında iptal olan projelerinin ardından yeni yelkenlere su açmaya başladı. İptal olan projesi nedeniyle kilolarıyla kalakalan Ulusoy, Tuba Büyüküstün'ünde konuk olarak yer aldığı bir yapım olan ''Menajerimi Ara'' dizisinde yer alacak.