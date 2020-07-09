Çağatay Ulusoy iptal olan projesinin ardından flaş bir karar aldı! Son hali olay olmuştu
Yeni dizi projeleri bir bir iptal olan Çağatay Ulusoy, uyarlama bir dizide konuk oyuncu olacak. Ayrıca Ulusoy'a yeni bir dizi için oldukça yüklü bir meblağ teklif edildi.
Netflix'in sevilen ve ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız'da rol alan Çağatay Ulusoy, bir biri ardında iptal olan projelerinin ardından yeni yelkenlere su açmaya başladı. İptal olan projesi nedeniyle kilolarıyla kalakalan Ulusoy, Tuba Büyüküstün'ünde konuk olarak yer aldığı bir yapım olan ''Menajerimi Ara'' dizisinde yer alacak.
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Ay Yapım'ın Star için çektiği “Call My Agent” dizisinin yerli uyarlamasına konuk oyuncu olarak dahil olacak.
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Ali Bilgin'in yönettiği dizinin üçüncü bölümüne konuk olacak olan Ulusoy, tıpkı ilk bölüme konuk olan Tuba Büyüküstün gibi kendisini canlandıracak.
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Dizinin Tuba Büyüküstün'lü sahneleri dün ve önceki gün çekildi. İkinci bölümse ise ünlü yönetmen Çağan Irmak’ın rol alacağı belirtildi.
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