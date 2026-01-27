Çağatay Ulusoy ile 7 yıl birliktelik yaşamıştı! Duygu Sarışın bakın kiminle aşk yaşıyor
Sevilen oyuncu Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy ile yaşadığı fırtınalı aşk ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Uzun bir birlikteliğin ardından ayrılık kararı alan çift yeni isimler ile gündeme gelmeye başladı. Çağatay Ulusoy Aslıhan Malbora ile aşk orucunu bozarken Duygu Sarışın'dan da güzel haber geldi.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde olan ünlü oyuncu Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy ile 7 yıllık birlikteliğinin ardından gönlünü Prof. Dr. Mete Atatüre'ye kaptırdı.
Son olarak rol aldığı 'Ben Leman' dizisi final yapan güzel oyuncu dizisinin bitmesini fırsat bilip soluğu sevgilisinin yanında alacak.
Nişantaşı'nda görüntülenen Sarışın, "İzmir'deydim, yeni geldim. Sonra Londra'ya gideceğim. Dönüş biletini almadım" dedi.
Prof. Dr. Mete Atatüre ile birlikte olan oyuncu, "Yalnız mı gideceksiniz beyefendi orada mı?" sorusuna, "Beyefendi orada" yanıtını verdi.