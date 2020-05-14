Çağatay Ulusoy hayranlarına müjde! Bomba diziyle geri dönüyor

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile bir süredir aşk yaşayan Duygu Sarışın, 2 ay aradan sonra ilk kez dışarı çıktığını belirterek “Diş hekimime gelmek zorundaydım” dedi. Sarışın, karantina günlerini nasıl geçirdiği sorusunu da “Kendi çapımda senaryo yazıyorum, küçük mozaikler yapıyorum” diye konuştu.